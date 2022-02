Calciomercato Napoli | occhi su Kim Min-Jae per la difesa | il coreano sogna il Maradona

(Di mercoledì 23 febbraio 2022): per gli azzurri sarebbe tornato di moda il nome di Kim Min-Jae per laIlpensa anche alla prossima stagione e ai colpi per rinforzare la rosa di Luciano Spalletti. Tra questi, come riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe tornato di moda il nome di Kim Min-Jae difensore centrale del Fenerbahce. Il gigante sudha un contratto in scadenza nel 2025 ed è valutato dal club turco circa 15 milioni di euro. Lo stesso calciatore, inoltre, sognerebbe di giocare allo stadio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

MarekNapoli : RT @LeBombeDiVlad: ???? #Napoli, in difesa torna in auge un nome già sondato ?? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - sscalcionapoli1 : Gazzetta – Olivera ha già accettato il Napoli! Accordo raggiunto su tutto, le cifre - allgoalsnapoli : Da Milano - Napoli interessato a Scamacca: De Laurentiis pensa ad accoppiata con Osimhen #forzanapolisempre… - PolverinoVince3 : RT @tuttonapoli: Gazzetta - Olivera ha già accettato il Napoli! Accordo raggiunto su tutto, le cifre - tuttonapoli : Gazzetta - Olivera ha già accettato il Napoli! Accordo raggiunto su tutto, le cifre -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli

AreaNapoli.it

Anche le altre perdono colpi, come ilclamorosamente a Cagliari, oppure l'Inter - ancora ...Gigli (getty images) tutte le notizie di cobolli - gigli juventus Leggi i commenti: ...LE QUALITÀ DEL- 'Non dobbiamo farci caratterizzare da cose che avvengono ogni tanto. Dobbiamo fare leva sulle nostre numerose qualità che ci hanno portato ad essere in questa posizione in ...Mentre la Lazio sarà impegnata all'Olimpico contro il Porto, il Napoli se la vedrà con un altro avversario di livello e di grande blasone. Giovedì sera infatti gli ...La Lazio, che in campionato arriva dal pareggio di Udine, si gioca tanto in quattro giorni: prima il Porto, poi il Napoli ... per colpa del doping. Nel calcio di oggi le regole vietano più ...