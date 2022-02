Brescia-Ascoli | le formazioni ufficiali | Palacio dal 1' | c'è Tsadjout

Advertising

TuttoAscoli : LIVE - BRESCIA-ASCOLI - AleRodella : Brescia-Ascoli, le formazioni ufficiali - - pronosticifree : Mer 23 Feb 22 TWITTER #23Febbraio #SerieB #PronosticiSerieB 18:30 Italia Serie B Brescia-Ascoli Goal Canale Teleg… - PicenoTime : FORMAZIONI UFFICIALI Brescia-Ascoli - TuttoAscoli : LIVE - BRESCIA-ASCOLI -

Ultime Notizie dalla rete : Brescia Ascoli

Brescia Calcio

Commenta per primo Cinque gare in programma in questo mercoledì di Serie B, tutti in campo oggi alle 18.30. Il match da cerchiare in rosso è lo scontro diretto per i playoff tra, rispettivamente sesta con 44 punti e ottava a 39. La capolista Lecce, che non perde da sei partite di fila - nove in campionato - ospiterà il Cittadella a - 4 dall'ultimo posto utile ...DIRETTA: TESTA A TESTA Al Rigamonti la diretta disi è giocata per nove volte. Il bilancio è di quattro successi per i padroni di casa, tre per gli ospiti e due pareggi. L'ultimo ...Le formazioni ufficiali di Brescia-Ascoli, incontro valevole per la venticinquesima giornata della Serie B 2021/2022. Match ad alta quota al Rigamonti, dove si sfidano due squadre in gran forma che ...Risultati Serie B, classifica: diretta gol live score delle cinque partite che si giocano mercoledì 23 febbraio e chiudono la 25^ giornata di campionato.