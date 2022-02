Benfica-Ajax, le formazioni ufficiali: le scelte degli allenatori (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Al Da Luz di Lisbona si incontrano due novità della competizione. I portoghesi hanno chiuso al secondo posto il proprio girone, alle spalle del Bayern Monaco ma davanti al Barcellona. Gruppo dominato invece dall’Ajax, che vanta un Haller strepitoso e proverà a ripetere per volare ai quarti. Fischio alle 21:00. Benfica – Ayax – Champions LeagueDi seguito le formazioni ufficiali del match: Benfica (4-4-2) : Vlachodimos; Grimaldo, Otamendi, Vertonghen, Gilberto; Weigl, Everton; Rafa Silva, Taarabt; Nunez, Ramos. All: Nélson Ajax (4-3-3) Pasveer; Mazraoui, Timber, Martinez, Blind; Alvarez, Berghuis, Gravenberch; Antony, Haller, Tadic. All: Hag Chiara Dell’Orto Leggi su rompipallone (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Al Da Luz di Lisbona si incontrano due novità della competizione. I portoghesi hanno chiuso al secondo posto il proprio girone, alle spalle del Bayern Monaco ma davanti al Barcellona. Gruppo dominato invece dall’, che vanta un Haller strepitoso e proverà a ripetere per volare ai quarti. Fischio alle 21:00.– Ayax – Champions LeagueDi seguito ledel match:(4-4-2) : Vlachodimos; Grimaldo, Otamendi, Vertonghen, Gilberto; Weigl, Everton; Rafa Silva, Taarabt; Nunez, Ramos. All: Nélson(4-3-3) Pasveer; Mazraoui, Timber, Martinez, Blind; Alvarez, Berghuis, Gravenberch; Antony, Haller, Tadic. All: Hag Chiara Dell’Orto

