Atp Dubai, Sinner vola ai quarti di finale: "Punto alla continuità, fa la differenza"

Dubai – Perfetto senza sbavature Sinner vola ai quarti di finale dell'Atp 500 di Dubai. Il tennista numero 10 al mondo batte Andy Murray per 7-5 6-2. Un due a zero micidiale che aggiunge sicurezza e carattere per l'azzurro proiettato verso miglioramenti e futuri successi. "Penso che la strada sia ancora lunga. Ci sono diversi mondi di distanza tra alcune posizioni della classifica, bisogna raggiungere il livello per arrivarci, ed è quello che sto cercando di fare. So qual è la mia potenza, che posso giocare un ottimo tennis se mi sento bene, ma devi avere un anno di continuità totale, questa è la differenza". Dice Jannik in conferenza stampa, a margine del match vinto. Ha avuto la possibilità di allenarsi con Maria Sharapova. Ne parla entusiasta:

