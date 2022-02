Amazzonia: se non brucia non fa notizia ma la deforestazione continua più di prima (Di mercoledì 23 febbraio 2022) di Gaetano Benedetto, presidente centro studi Fondazione WWF Italia Se non brucia non fa notizia. Ma la deforestazione in Amazzonia, anche a causa degli incedi dolosi, continua più di prima. Recentemente l’Istituto nazionale di ricerche spaziali (Inpe) del Brasile ha pubblicato le analisi sulla deforestazione riscontrata nel gennaio di quest’anno, tramite le immagini satellitari. In un solo mese sono scomparsi altri 430 km quadrati di foresta, come a dire che gennaio 2022 è stata rasa al suolo una superficie simile a quella del Parco Nazionale di Abruzzo Lazio e Molise. Ma il dato clamoroso non è solo questo, quanto il paragone rispetto al gennaio 2021: a gennaio di quest’anno la perdita della foresta amazzonica è stata cinque volte superiore. I dati dell’Inpe sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) di Gaetano Benedetto, presidente centro studi Fondazione WWF Italia Se nonnon fa. Ma lain, anche a causa degli incedi dolosi,più di. Recentemente l’Istituto nazionale di ricerche spaziali (Inpe) del Brasile ha pubblicato le analisi sullariscontrata nel gennaio di quest’anno, tramite le immagini satellitari. In un solo mese sono scomparsi altri 430 km quadrati di foresta, come a dire che gennaio 2022 è stata rasa al suolo una superficie simile a quella del Parco Nazionale di Abruzzo Lazio e Molise. Ma il dato clamoroso non è solo questo, quanto il paragone rispetto al gennaio 2021: a gennaio di quest’anno la perdita della foresta amazzonica è stata cinque volte superiore. I dati dell’Inpe sono ...

Advertising

FilippoLicari4 : RT @ilfattoblog: Il Presidente #Bolsonaro è supportato dai grandi proprietari terrieri e allevatori brasiliani e non per caso ha modificato… - GateBaldur : @dottorbarbieri @fdragoni Molto purtroppo noi non abbiamo l'Amazzonia da disboscare e da mettere a coltivazione. - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: Il Presidente #Bolsonaro è supportato dai grandi proprietari terrieri e allevatori brasiliani e non per caso ha modificato… - ilfattoblog : Il Presidente #Bolsonaro è supportato dai grandi proprietari terrieri e allevatori brasiliani e non per caso ha mod… - ilfattoblog : Amazzonia: se non brucia non fa notizia ma la deforestazione continua più di prima -