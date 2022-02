Villareal-Juventus: in campo un osservato speciale dal Napoli (Di martedì 22 febbraio 2022) Villareal-Juventus sfida di Champions League valida per l’andata degli ottavi di finale. Nella squadra spagnola ci sono tanti giocatori interessanti come il difensore Torres. Ma sul terreno di gioco c’è anche un osservato speciale del Napoli che è Alfonso Pedraza. L’esterno mancino piace moltissimo a Cristiano Giuntoli, il giocatore ha 25 anni che un contratto con il Villareal fino al 2025. Pedraza ha un valore che si aggira intorno ai 20 milioni di euro, ma la sua capacità di poter giocare su tutta la fascia sinistra, anche se preferisce il ruolo di terzino, lo rende un giocatore molto seguito da tanti club. Il Napoli nel ruolo di terzino sinistro per la prossima stagione ha bloccato Mathias Olivera. Giuntoli voleva portarlo al Napoli già a gennaio, ... Leggi su napolipiu (Di martedì 22 febbraio 2022)sfida di Champions League valida per l’andata degli ottavi di finale. Nella squadra spagnola ci sono tanti giocatori interessanti come il difensore Torres. Ma sul terreno di gioco c’è anche undelche è Alfonso Pedraza. L’esterno mancino piace moltissimo a Cristiano Giuntoli, il giocatore ha 25 anni che un contratto con ilfino al 2025. Pedraza ha un valore che si aggira intorno ai 20 milioni di euro, ma la sua capacità di poter giocare su tutta la fascia sinistra, anche se preferisce il ruolo di terzino, lo rende un giocatore molto seguito da tanti club. Ilnel ruolo di terzino sinistro per la prossima stagione ha bloccato Mathias Olivera. Giuntoli voleva portarlo algià a gennaio, ...

