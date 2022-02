Venezia | infortunio Lezzerini | in Finlandia l’intervento perfettamente riuscito

(Di martedì 22 febbraio 2022) . Il portiere inizierà la riabilitazione IlFC comunica che, in data odierna, il portiere Lucasi è sottoposto ad un intervento per la ricostruzione della continuità del tendine del retto femorale destro, a seguito dell’riportato in occasione della trasferta contro il Torino nella Giornata 25 del campionato di Serie A 2021/2022., eseguito dal Dott. Lasse Lempainen presso il Mehiläinen NEO Hospital in, èe l’atleta inizierà il percorso riabilitativo secondo protocollo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Il Venezia perde il difensore Ebuehi per alcune settimane, per lui un problema muscolare dopo la gara contro il Genoa Il Venezia dovrà fare a meno di Ebuehi per alcune settimane. Il difensore ventiseienne ha accusato qualche problema nella sfida contro il Genoa. Gli esami strumentali a cui si ... VENEZIA - Il portiere del Venezia Luca Lezzerini si è sottoposto oggi a un intervento per la ricostruzione della continuità del tendine del retto femorale destro, infortunato in occasione della partita in ...