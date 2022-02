Una Vita Anticipazioni 23 Febbraio 2022: Genoveva perde le tracce di Cuevas (Di martedì 22 febbraio 2022) Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 23 Febbraio 2022 su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che Genoveva, a causa dello scoppio della guerra, inizia a non ricevere più notizie dall'investigatore Cuevas e dunque di Felipe. Leggi su comingsoon (Di martedì 22 febbraio 2022) Scopriamo insieme ledella Puntata di Unain onda il 23su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che, a causa dello scoppio della guerra, inizia a non ricevere più notizie dall'investigatoree dunque di Felipe.

