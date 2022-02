(Di martedì 22 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– L’Istituto di Istruzione Secondaria “G.” disi prepara a celebrare la giornata dedicatacon un percorso in tre tappe che vedrà gli studenti e i docenti coinvolti in attività che intendono esplorare il ruolo femminile nella società contemporanea. Il 25 febbraio l’istituto ospiterà la schermitrice Francesca Boscarelli, medaglia d’oro nella spada a squadre nei campionati europei di scherma di Gand del 2007 e medaglia di bronzo nei campionati europei di scherma di Kiev del 2008;campionessa italiana assoluta individuale a Napoli nel 2007 e ad Acireale nel 2014. L’atleta incontrerà gli studenti per affrontare con loro la seguente tematica: “Lo sport delle donne percorsi e difficoltà”. Il 4 marzo sarà la volta di Rossana Pasquino, professore ...

Advertising

AnceschiIvan : @Fil_Biafora Tre giornate anche alla centralinista Telecom che ha girato la telefonata a Pairetto…???????? Faccio l’acc… - ilvaglio1 : 'Tre giornate per la donna': all'IIS. Alberti #istitutoalbertibenevento #rossanapasquino #francescaboscarelli… - anteprima24 : ** Tre giornate dedicate alla #Donna all’istituto “#Alberti” di ##Benevento ** - agoacciaio : RT @Solegiallorosso: Ché poi è quello stesso @CarloCalenda che, invece di limitarsi ad esporre la propria visione della politica, passa le… - pietromichi : @jerryscottismo @massimozampini @Fil_Biafora @tempoweb Nel codice di giustizia sportiva c’è scritto che la squalifi… -

Ultime Notizie dalla rete : Tre giornate

Sono davvero molto contento perché abbiamo raggiunto la salvezza cond'anticipo. E' un grande risultato e per questo sono molto soddisfatto. Ci sarà modo di festeggiare questo grande ...... che per la prima volta in questo ambito 'mette in collaborazione le nostrecittà, invece che ... Il premio verrà attribuito, durante leinaugurali del festival, a uno dei sette artisti (...Tre giornate di conferenza Durante le tre giornate della conferenza, i partecipanti sono chiamati a rappresentare una nazione o un’organizzazione diversa dalla propria, propongono e dibattono ...Il giudice sportivo ferma Mourinho per due giornate - Leggi la notizia: CLICCA ! Antonini: "Nel 2010-11 i tre più anziani andarono da Galliani a febbraio" - Leggi la notizia: CLICCA ! (TUTTO mercato ...