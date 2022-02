Serie B LIVE | Cremonese e Pisa-Parma sullo 0-0 | Carnesecchi para rigore Spal e Monza 3-0 | Perugia 1-1

(Di martedì 22 febbraio 2022)B no stop. Il campionato cadetto torna subito in campo, dopo gli impegni del weekend, per l'infrasettimale, valido per la 25esima...

Advertising

CalcioOggi : Pisa - Parma 0-0 LIVE - Serie B. La diretta della partita - Virgilio Sport - TUTTOB1 : LIVE TB - Diretta Goal Serie B: terminati tutti i primi tempi - infoitsport : Notizie Serie A LIVE 22 febbraio 2022 | Ultima ora | Risultati tempo reale - CalcioOggi : Villarreal-Juve, le probabili formazioni: Dybala out, Vlahovic-Morata dal 1' - La Gazzetta dello Sport - TUTTOB1 : LIVE TB - Diretta Goal Serie B: pareggia il Perugia, raddoppia la Spal -

Ultime Notizie dalla rete : Serie LIVE

... alle ore 18, allo Stadio 'Domenico Francioni', andrà in scena Latina - Avellino , recupero della ventiduesima giornata del Girone C diC 2021/2022. I padroni di casa vengono dal successo ...... alle ore 18:30, si terrà il match Pisa - Parma , incontro valido per la 24a giornata dellaB . La formazione di casa toscana - allenata da Luca D'Angelo - arriva dalla recente vittoria ...Benvenuti nella webcronaca di SPAL-Ternana, gara valida per il 25esimo turno di campionato di Serie BKT. Si gioca allo stadio "Paolo Mazza" di Ferrara. Fischio d'inizio alle ore 18.30. La Spal è alla ...Benvenuti nella webcronaca di SPAL-Ternana, gara valida per il 25esimo turno di campionato di Serie BKT. Si gioca allo stadio "Paolo Mazza" di Ferrara. Fischio d'inizio alle ore ...