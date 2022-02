Roma | Pinto rischia una squalifica di un mese | il motivo

(Di martedì 22 febbraio 2022) Il dirigente dellaTiagounadi unper condotta ingiuriosa Secondo La Gazzetta dello Sport, oltre a Mourinho, anche Tiagopotrebbe subire una pesantea seguito del match di sabato contro il Verona. In particolare, per il general manager giallorosso si parla di undi inibizione «per condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara», al termine di-Verona. L'articolo proviene da Calcio News 24.

...per Mou Facendo un rapido calcolo allaservirebbe una campagna acquisti da una decina di calciatori. Se si vuole tornare a puntare a un'Europa più dignitosa. Il budget a disposizione diè ...La frase è stata raccolta nello spogliatoio, in un momento di ira, che avrebbe coinvolto anche Tiago, il general manager. Tutto questo mentre un dirigente dellaera andato a chiedere scusa,...Frasi pronunciate anche dal general manager Tiago Pinto, finito nel referto dell’arbitro Pairetto. Quante giornate di squalifica rischia José Mourinho? Almeno un paio, ma il timore della Roma è che il ...RASSEGNA STAMPA - Il clima in casa Roma è tutt'altro che disteso ... Come riporta la consueta rassegna stampa a cura di Radiosei, anche il general manager Tiago Pinto si è lasciato andare superando un ...