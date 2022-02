Otello | edizione del 2016 in onda su Rai 5

Leggi su nonsolo.tv

(Di martedì 22 febbraio 2022), opera di Giuseppe Verdi del 1886 viene proposta su Rai 5 nell’del. Fu la trasposizione teatrale andata in scena presso il teatro San Carlo di Napoli per la prima regia lirica di Amos Gitai, di origine israeliana. A curare scene e costumi sono rispettivamente i due premi Oscar Dante Ferretti e Gabriella Pescucci. Cura le luci invece il grande Vincenzo Raponi. A dirigere il coro e l’orchestra del San Carlo è il maestro Gabriele Ferro, già direttore musicale del Teatro dal 1999 al 2004. Ferro viene scelto non a caso, in quanto considerato uno dei massimi esperti della musica di Rossini, con un bagaglio di esperienza che contempla più di 230 titoli affrontati durante la carriera, al suo debutto in.La tramaLa trama diè fedele alla tragedia shakespeariana. ...