Advertising

Agenzia_Ansa : Ucraina, la riunione d'urgenza del consiglio di sicurezza dell'Onu: 'Il rischio di un grande conflitto è reale'. Us… - MediasetTgcom24 : Ucraina, convocato il Consiglio di Sicurezza Onu: 'Il rischio di un grande conflitto è reale' #RussiaUcraina… - SkyTG24 : DIRETTA. Crisi #Russia-#Ucraina, #Putin invia l'esercito nel Donbass. Onu: rischio conflitto - Billa42_ : ONU: rischio di un grande conflitto è reale - barinewstv : Ucraina: nella notte truppe russe entrano nei territori dichiarati indipendenti, per l’Onu la guerra è un rischi... -

Ultime Notizie dalla rete : ONU rischio

... denuncia l'. Il sottosegretario generale delle Nazioni Unite, Rosemary DiCarlo , ha aperto la riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite avvertendo che 'ildi un grande ...L': "reale di un grande conflitto" In una riunione d'urgenza del consiglio di sicurezza, l'ha sottolineato che "ildi un grande conflitto" in Ucraina "è reale e deve essere ...L’Onu sottolinea che il rischio di un grande conflitto in Ucraina “è reale e deve essere prevenuto a tutti i costi”. E la Casa Bianca conferma che imporrà nuove sanzioni alla Russia nelle ...Lo strappo separatista firmato da Mosca e dalle repubbliche filorusse del Donbass ha fatto sì che l'Onu convocasse immediatamente una riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza. "Le prossime ore ...