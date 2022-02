No, la Regina Elisabetta non sta ricevendo cure a base di Ivermectina contro la Covid-19 (Di martedì 22 febbraio 2022) Un servizio dell’australiano 9Now, a proposito della positività della Regina Elisabetta II al Sars-CoV-2, viene rilanciato sui social con un certo entusiasmo per sostenere l’efficacia dell’Ivermectina contro la Covid-19. Nel video è presente un’intervista al dottor Dr Mukesh Haikerwal, durante la quale viene mostrato un farmaco contenente proprio l’antiparassitario: Stromectol. La narrazione suggerita sarebbe quindi che i potenti della Terra conoscerebbero le presunte proprietà antivirali del farmaco, usato anche nell’uomo contro la cecità fluviale, ma che in Occidente è generalmente prescritto ai cavalli. Per chi ha fretta: Il servizio di 9Now parla chiaramente del farmaco Sotrovimab, che non contiene Ivermectina. A causa di un refuso appare l’immagine di un ... Leggi su open.online (Di martedì 22 febbraio 2022) Un servizio dell’australiano 9Now, a proposito della positività dellaII al Sars-CoV-2, viene rilanciato sui social con un certo entusiasmo per sostenere l’efficacia dell’la-19. Nel video è presente un’intervista al dottor Dr Mukesh Haikerwal, durante la quale viene mostrato un farmaco contenente proprio l’antiparassitario: Stromectol. La narrazione suggerita sarebbe quindi che i potenti della Terra conoscerebbero le presunte proprietà antivirali del farmaco, usato anche nell’uomola cecità fluviale, ma che in Occidente è generalmente prescritto ai cavalli. Per chi ha fretta: Il servizio di 9Now parla chiaramente del farmaco Sotrovimab, che non contiene. A causa di un refuso appare l’immagine di un ...

Agenzia_Ansa : FLASH | La regina Elisabetta è positiva al Covid. Lo fa sapere Buckingham Palace, sottolineando che ha sintomi leggeri. #ANSA - Corriere : ?? ULTIM'ORA - La regina Elisabetta II è positiva al Covid-19 - DavidPuente : La Regina Elisabetta non assume ivermectina contro la Covid. L'errore di un servizio australiano ha scatenato i sos… - GubbiTiziana : RT @scenarieconomic: La Regina Elisabetta ha il Covid e viene curata dal suo medico personale Huw Thomas con l’ivermectina. Per questioni… - Llukas79 : RT @scenarieconomic: La Regina Elisabetta ha il Covid e viene curata dal suo medico personale Huw Thomas con l’ivermectina. Per questioni… -