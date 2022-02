Nathalie Guetta oggi: altezza, figli, problemi, fratello e genitori dell’attrice diventata famosa con Don Matteo (Di martedì 22 febbraio 2022) Nathalie Guetta oggi: l’attrice ha origini francese e ha girato letteralmente il mondo prima di ritrovarsi in Italia e avere successo in particolare nella fiction Don Matteo. Nathalie Guetta oggi: altezza Nathalie Evalyne Guetta è nata a Parigi il 9 settembre del 1958. È alta 155 cm. È nata in Francia ma è naturalizzata italiana. Infatti, all’età di 16 anni ha deciso di lasciare la Francia per apprendere l’arte circense e ha viaggiato l’Europa: Belgio, Lussemburgo, Olanda. A 22 anni è approdata a Napoli, dove è nato suo nonno. Dopo alcune compare, è diventata famosa sul piccolo schermo nella fiction Don Matteo. L’attrice ha sposato il cubano Yudiel Sanchez nel 2007. Il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 22 febbraio 2022): l’attrice ha origini francese e ha girato letteralmente il mondo prima di ritrovarsi in Italia e avere successo in particolare nella fiction DonEvalyneè nata a Parigi il 9 settembre del 1958. È alta 155 cm. È nata in Francia ma è naturalizzata italiana. Infatti, all’età di 16 anni ha deciso di lasciare la Francia per apprendere l’arte circense e ha viaggiato l’Europa: Belgio, Lussemburgo, Olanda. A 22 anni è approdata a Napoli, dove è nato suo nonno. Dopo alcune compare, èsul piccolo schermo nella fiction Don. L’attrice ha sposato il cubano Yudiel Sanchez nel 2007. Il ...

