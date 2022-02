Napoli | tenta rapina ma le vittime fuggono e chiamano i Carabinieri | denunciato un 20enne

(Di martedì 22 febbraio 2022) Cronaca diunche armato di pistola aveva cercato di portare a termine unaai danni di 3 persone in via Ferrante Imparato. È giovanissimo iltoredaidel Nucleo Radiomobile di. Lo scenario è quello di Via Ferrante Imparato, piena area industriale nella periferia orientale della città.

E' giovanissimo il rapinatore denunciato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli. Lo scenario è quello di Via Ferrante Imparato, piena area industriale nella periferia orientale della città.
NAPOLI – E' giovanissimo il rapinatore denunciato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli. Lo scenario è quello di Via Ferrante Imparato, piena area industriale nella periferia orientale ...