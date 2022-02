(Di martedì 22 febbraio 2022) Ospite delle colonne di Libero come ogni martedì, Lucianotorna sulle pesanti frasi di Joséall'indirizzo dell'arbitro Pairetto, che potrebbero costare allo Special One due o tre...

Advertising

SerPippo : RT @persemprecalcio: ????Luciano #Moggi ha risposto con le rime alle provocazioni di José #Mourihno. Le parole dell'ex DG della Juventus sono… - Pall_Gonfiato : #Moggi attacca #Mourinho: 'Cerca di distogliere l’attenzione dal non gioco della sua squadra' - persemprecalcio : ????Luciano #Moggi ha risposto con le rime alle provocazioni di José #Mourihno. Le parole dell'ex DG della Juventus s… -

Ultime Notizie dalla rete : Moggi attacca

Il Pallone Gonfiato

era uno che incuteva soggezione, anche se non a me. Come Berlusconi". Di Berlusconi cosa ... poi con Saelemaekers; io intervengo per difendere i compagni, e Lukaku misul piano personale. ...Forza Italia fa autogol:Morra, il presidente dell'Antimafia che ha portato la vicenda in ... legò il suo nome alle indagini su calciopoli e sull'ex manager della Juventus Luciano, e che ...Luciano Moggi, ha parlato su Libero del Napoli che rincorre le milanesi ... squadra della prima parte del campionato quando aveva la migliore difesa e il migliore attacco. Ce ne ha dato prova contro l ...Con tutti i titolari recuperati, la squadra di Spalletti sembra tornata quella della prima parte di campionato, lo ha dimostrato contro l’Inter Su Libero Luciano Moggi commenta la ... la migliore ...