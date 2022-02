Maneskin, va tutto a fuco: le immagini spiazzano i fan, cosa è successo? (Di martedì 22 febbraio 2022) Ai Maneskin capita sempre di tutto. In questo caso, un piccolo inconveniente ha spaventato un po’. Ecco cosa è successo. Oggi, i Maneskin sono una delle band italiane più in voga anche all’estero. La loro vita è cambiata nel giro di poco tempo e li ha portati ai vertici del gradimento internazionale. successo che, come sappiamo, si riversa anche sui social. Fonte GettyImagesTanti i post che tengono compagnia i milioni di fan che seguono la band. Gli artisti tengono sempre aggiornati i fan. Aggiornamenti, però, che non sono affatto banali e scontati. Come l’ultimo mostrato in cui la band svela la loro quotidianità in quel di Los Angeles. Quanto mostrato dalla band è un piccolo incidente che ha visto protagonista il chitarrista Thomas Raggi. Un inconveniente “bollente” ... Leggi su chenews (Di martedì 22 febbraio 2022) Aicapita sempre di. In questo caso, un piccolo inconveniente ha spaventato un po’. Ecco. Oggi, isono una delle band italiane più in voga anche all’estero. La loro vita è cambiata nel giro di poco tempo e li ha portati ai vertici del gradimento internazionale.che, come sappiamo, si riversa anche sui social. Fonte GettyImagesTanti i post che tengono compagnia i milioni di fan che seguono la band. Gli artisti tengono sempre aggiornati i fan. Aggiornamenti, però, che non sono affatto banali e scontati. Come l’ultimo mostrato in cui la band svela la loro quotidianità in quel di Los Angeles. Quanto mostrato dalla band è un piccolo incidente che ha visto protagonista il chitarrista Thomas Raggi. Un inconveniente “bollente” ...

Advertising

maneskin_damfk : @PETERP4RK3 tutto bene, tu come staiii? - jasminecrivaro : RT @stanamysmile: QUINDI ALL’EUROVISION AVREMO I MANESKIN CHE TORNERANNO A CANTARE IN QUANTO VINCITORI, BLANCO E MAHMOOD, ACHILLE LAURO, E… - echiintempesta : RT @stanamysmile: QUINDI ALL’EUROVISION AVREMO I MANESKIN CHE TORNERANNO A CANTARE IN QUANTO VINCITORI, BLANCO E MAHMOOD, ACHILLE LAURO, E… - reason_maneskin : OK OK NO VA BENE OK SI VA BENE VA TUTTO BENISSIMO. - onevjsion : RT @stanamysmile: QUINDI ALL’EUROVISION AVREMO I MANESKIN CHE TORNERANNO A CANTARE IN QUANTO VINCITORI, BLANCO E MAHMOOD, ACHILLE LAURO, E… -