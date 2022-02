Luca Attanasio, a un anno dalla morte dell’ambasciatore, le celebrazioni a Limbiate (Di martedì 22 febbraio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color A un anno esatto dalla morte, in seguito all’agguato subito in Congo, questa mattina alle 11 al cimitero di Limbiate ci sarà la commemorazione di Luca Attanasio con l’inaugurazione del monumento funebre realizzato dall’artista Limbiatese Dario Brevi. Alle 10,30, tutte le ambasciate d’Italia nel mondo osserveranno un minuto di silenzio in ricordo di Attanasio e ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di martedì 22 febbraio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color A unesatto, in seguito all’agguato subito in Congo, questa mattina alle 11 al cimitero dici sarà la commemorazione dicon l’inaugurazione del monumento funebre realizzato dall’artistase Dario Brevi. Alle 10,30, tutte le ambasciate d’Italia nel mondo osserverun minuto di silenzio in ricordo die ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

