Lombardia, sit-in contro la riforma della sanità: “Privatizzano ancora, come un supermercato. Non hanno imparato nulla da questi due anni” (Di martedì 22 febbraio 2022) “La Regione non ha imparato nulla dalla pandemia e dagli errori. Con la nuova riforma vorrebbe fare della sanità un supermercato”. A due anni da quello che viene riconosciuto come l’inizio ufficiale della pandemia da Covid in Italia, i comitati di base e sindacati si sono ritrovati davanti al palazzo di Regione Lombardia per protestare contro la riforma voluta dalla maggioranza. “Questa riforma privatizza ulteriormente il servizio sanitario pubblico e non possiamo accettarlo” spiega Vittorio Agnoletto della onlus Medicina Democratica. “Si arriva a stabilire che le case di comunità possano essere costruite dal pubblico ma poi gestite dal privato”. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) “La Regione non hadalla pandemia e dagli errori. Con la nuovavorrebbe fareun”. A dueda quello che viene riconosciutol’inizio ufficialepandemia da Covid in Italia, i comitati di base e sindacati si sono ritrovati davanti al palazzo di Regioneper protestarelavoluta dalla maggioranza. “Questaprivatizza ulteriormente il servizio sanitario pubblico e non possiamo accettarlo” spiega Vittorio Agnolettoonlus Medicina Democratica. “Si arriva a stabilire che le case di comunità possano essere costruite dal pubblico ma poi gestite dal privato”. ...

