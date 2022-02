Giulia Salemi desiderava dircelo da tempo | “Ora è arrivato il momento di svelarlo”

(Di martedì 22 febbraio 2022) La bella ex vippona ha deciso proprio qualche ora fa di condividere qualcosa di veramente speciale e che la riempie di gioia.è una modella di origini italo-persiane… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

GrandeFratello : Stasera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Gianluca Costantino, Le Donatella, Vanessa Villa e Matteo Evandro Manzini! G… - VanityFairIt : Dopo l'exploit al Grande Fratello Vip e l'esperienza a Tale e Quale, Pierpaolo Pretelli continua il suo impegno a D… - MarioManca : Ho intervistato Pierpaolo Pretelli: - Claudy5s : RT @Lu9593: Giulia Salemi una di noi mamme di ?? che bello vederla così ? #PRELEMI - Filomen83869405 : RT @Lu9593: Giulia Salemi una di noi mamme di ?? che bello vederla così ? #PRELEMI -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Salemi

Come andarono le cose lo ricordiamo tutti: Pierpaolo, dopo aver conosciuto, si innamorò perdutamente di lei e i due iniziarono una travolgente relazione. Ad oggi, tuttavia, alcune foto ...La beauty routine diè il segreto per una pelle perfetta e luminosa anche senza trucco: quali sono i suoi ...Nel frattempo, il fidanzato di Giulia Salemi, recentemente intervistato da Vanity Fair, ha svelato chi è il suo mito: Il mio idolo è Fiorello: se devo sognare in grande, vorrei tanto fare il suo ...La bella Giulia Salemi dopo tanti drammi ritrova l’amore: ecco di chi si tratta, i dettagli e le curiosità della vicenda. Uno dei personaggi più influenti della televisione italiana del momento, dalla ...