GF Vip 6 | Katia Ricciarelli una furia contro la Trevisan | “Faccia da …” 

Leggi su baritalianews

(Di martedì 22 febbraio 2022) E’ andata in onda nella serata di ieri, lunedì 21 febbraio 2022, una nuova puntata del GF Vip 6. Una puntata incredibile nel corso della quale i telespettatori hanno potuto assistere ad un duro stra due grandi protagoniste di questa edizione ovvero Miriana. Tra le due donne, come già accaduto in passato, sono volate delle parole molto forti di cui si sta tanto parlando nelle ultime ore. Duro sal GF Vip trae MirianaUn duro squello che ha visto protagoniste, nel corso della puntata del GF Vip di ieri sera,e Miriana. Tutto ha avuto inizio da un attacco rivolto dalla cantante ...