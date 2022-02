Ethereum | la seconda criptovaluta più apprezzata dagli investitori

Leggi su anteprima24

(Di martedì 22 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiDa rete peer-to-peer a moneta virtuale che, al pari delle altre crypto, può essere acquistata e venduta. Ecco come si è evoluta. Il boom diNota a tutti come lacrypto dopo bitcoin,sta vivendo un momento d’oro con una grande crescita di interesse da parte dei possessori. Come è possibile verificare sulla piattaforma di exchange youngplatform.com/negli ultimi anni sta dando prova di gran carattere e sta dimostrando non non vivere più all’ombra di Bitcoin. Dopo la flessione di gennaio, lasta cercando di riprendersi in modo rapido, inseguendo l’obiettivo di 50 DMA. Per quanto riguarda il prezzo in dollari, la resistenza a 2.500 dollari rappresenta una barriera psicologica forte ...