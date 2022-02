Covid, rientra anche l’allarme bambini: in una settimana il 30% di ricoverati in meno (Di martedì 22 febbraio 2022) Il calo dei numeri del Covid riguarda anche, in maniera sensibile, i bambini. In una settimana, infatti, il numero dei minori ricoverati è sceso del 30%, attestandosi complessivamente a 122 in tutta Italia. A diffondere i dati, particolarmente confortanti vista la loro natura, è stata l’Associazione ospedali pediatrici italiani. In calo del 30% i ricoveri Covid tra i bambini Il trend del calo è iniziato lentamente il 10 gennaio, quando i ricoveri erano 212, il 40% in più rispetto a oggi, per passare a 206 il 17 gennaio e a 210 il 24 gennaio e di nuovo il 31. Poi si è passati a 188 il 7 febbraio e a 172 una settimana dopo. Per quanto riguarda le fasce d’età, dei 122 bambini ricoverati, 73 hanno tra 0 e 4 anni e 49 tra ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 22 febbraio 2022) Il calo dei numeri delriguarda, in maniera sensibile, i. In una, infatti, il numero dei minoriè sceso del 30%, attestandosi complessivamente a 122 in tutta Italia. A diffondere i dati, particolarmente confortanti vista la loro natura, è stata l’Associazione ospedali pediatrici italiani. In calo del 30% i ricoveritra iIl trend del calo è iniziato lentamente il 10 gennaio, quando i ricoveri erano 212, il 40% in più rispetto a oggi, per passare a 206 il 17 gennaio e a 210 il 24 gennaio e di nuovo il 31. Poi si è passati a 188 il 7 febbraio e a 172 unadopo. Per quanto riguarda le fasce d’età, dei 122, 73 hanno tra 0 e 4 anni e 49 tra ...

