Covid, al via la quarta dose di vaccino per i fragili dall’1 marzo (Di martedì 22 febbraio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Partiranno dall’1 marzo le somministrazioni della quarta dose di vaccino anti-Covid alle persone fragili. È infatti arrivata l’autorizzazione da parte dell’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) e dal Cts (Comitato tecnico scientifico) alla quarta dose per tutti i soggetti immunodepressi e trapiantati. Le modalità con cui saranno effettuate le vaccinazioni sono state delineate dal Commissario straordinario ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo ... Leggi su ilnotiziario (Di martedì 22 febbraio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Partirannole somministrazioni delladianti-alle persone. È infatti arrivata l’autorizzazione da parte dell’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) e dal Cts (Comitato tecnico scientifico) allaper tutti i soggetti immunodepressi e trapiantati. Le modalità con cui saranno effettuate le vaccinazioni sono state delineate dal Commissario straordinario ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo ...

Advertising

fattoquotidiano : Vaccino anti-Covid, via libera alla quarta dose ai fragili dall’1 marzo. E intanto gli esperti si spaccano sulla so… - Agenzia_Ansa : Da giovedì 24 febbraio nel Lazio sarà possibile prenotare il vaccino anti Covid Novavax sia per la prima che per la… - La7tv : #tagada Andrea Crisanti: 'Le restrizioni non hanno nessun impatto sulla trasmissione, si possono togliere subito ma… - SanitaInf : Gb, da giovedì stop alle restrizioni e via al piano «convivere con il Covid» - drubald : RT @fanpage: Ultim'ora La Svizzera dice addio a mascherine e green pass -