Come fare educazione civica Digitale: dagli ambienti digitali alle fake news, dal Sexting alla netiquette. Corso online (Di martedì 22 febbraio 2022) Corso di formazione professionale per docenti, organizzato e certificato da SO.GE.S (Società del gruppo Orizzonte Scuola), ente accreditato al Miur ai sensi della direttiva 170/2016 L’iscrizione e la fruizione dei video presenti all’interno del Corso sono gratuite. Al termine del Corso, coloro che lo desiderano, potranno acquistare la certificazione riconosciuta dal MIUR, valida per il riconoscimento dell’aggiornamento dei docenti (Come da direttiva ministeriale 170/2016), e le slide del Corso. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 22 febbraio 2022)di formazione professionale per docenti, organizzato e certificato da SO.GE.S (Società del gruppo Orizzonte Scuola), ente accreditato al Miur ai sensi della direttiva 170/2016 L’iscrizione e la fruizione dei video presenti all’interno delsono gratuite. Al termine del, coloro che lo desiderano, potranno acquistare la certificazione riconosciuta dal MIUR, valida per il riconoscimento dell’aggiornamento dei docenti (da direttiva ministeriale 170/2016), e le slide del. L'articolo .

Advertising

borghi_claudio : Ho fatto il possibile. Grazie a tutti i colleghi della XII. Vediamo se si potrà ripresentare e votare l'emendamento… - borghi_claudio : Spero che con la giornata di oggi, indipendentemente da come va a finire, sia chiaro a tutti che è importante scegl… - goggiasofia : Nulla è come l’OLIMPIADE ? PeyongChang 2018: ?????? Beijing2022: ???????? @milanocortina26 : sarai stupenda, sarai la NOS… - NarizzJ : @fedmart21 Se il Villareal gioca come sa fare la Juventus non vede palla, detto ciò Djuric svezza di testa sul cros… - svrejn : vi giuro non so mai come fare il profilo mi piace lo stile che ho ora ma anche lo stile elegante è bellissimo però UFFA basta -