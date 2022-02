Caso Open, in Senato Renzi attacca i pm. L'aula dà l'ok al conflitto di attribuzione (Di martedì 22 febbraio 2022) L'aula di Palazzo Madama ha appena approvato con 167 voti favorevoli e 76 contrari la relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità sul conflitto di ... Leggi su lanazione (Di martedì 22 febbraio 2022) L'di Palazzo Madama ha appena approvato con 167 voti favorevoli e 76 contrari la relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità suldi ...

Advertising

ilriformista : Altro che “passo indietro”, abbiamo altre carte e video sul caso: è arrivata una lettera dell’avvocato di #Ranucci… - ilriformista : La ‘requisitoria’ di Renzi in Senato contro i pm di Firenze che indagano su di lui per il caso Open è durissima: “A… - fattoquotidiano : CASO OPEN / VOTANO TUTTI IN FAVORE DI RENZI A parte i 5 stelle e Leu (Pietro Grasso) hanno tutti votato a favore d… - francesco088661 : 'Io NON lo COMBATTERÓ mai a COLPI di MAGISTRATURA' ha affermato SALVINI sul voto in Senato per l'attribuzione del… - RODOLFOSALVATOR : RT @Sil__Cri: “Io non auguro a nessuno di voi di subire ciò che ho subito io in questa vicenda” Un enorme @matteorenzi sul caso Open. Enor… -