Cagliari, Mazzarri può sorridere: rientro vicino per Nandez (Di martedì 22 febbraio 2022) Buone notizie per Mazzarri: ecco quando Nandez potrebbe tornare in campo Nahitan Nandez potrebbe tornare in campo già nel match contro il Torino di domenica. Una buona notizia per Walter Mazzarri. L'uruguaiano ai box dalla sfida contro il Sassuolo, aumenterà i carichi per velocizzare il recupero. Lo riporta L'Unione Sarda. L'articolo proviene da Calcio News 24.

