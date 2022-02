Bottas 2022: il pilota avverte Russell che Hamilton lo metterà in ombra (Di martedì 22 febbraio 2022) Valtteri Bottas ha cercato di battere costantemente Lewis Hamilton per cinque stagioni. Il Finlandese crede che anche il suo successore George Russell all’inizio avrà molte difficoltà nel 2022. Competere nella stessa squadra con un pilota talentuoso e spregiudicato come Lewis Hamilton farebbe paura a chiunque. Ma Russell sembra non avere molti timori, anzi è pronto a duellare contro il collega alla Mercedes. Bottas ha voluto spiegare al giovane pilota i trucchi di Lewis e la motivazione che lo muove stagione dopo stagione. Vedremo se Russell saprà stare al passo con Hamilton. Alpine A522: la nuova monoposto è da cardiopalma Bottas 2022: Russel e i problemi con ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 22 febbraio 2022) Valtteriha cercato di battere costantemente Lewisper cinque stagioni. Il Finlandese crede che anche il suo successore Georgeall’inizio avrà molte difficoltà nel. Competere nella stessa squadra con untalentuoso e spregiudicato come Lewisfarebbe paura a chiunque. Masembra non avere molti timori, anzi è pronto a duellare contro il collega alla Mercedes.ha voluto spiegare al giovanei trucchi di Lewis e la motivazione che lo muove stagione dopo stagione. Vedremo sesaprà stare al passo con. Alpine A522: la nuova monoposto è da cardiopalma: Russel e i problemi con ...

