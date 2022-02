Bassetti aggredito: “Non voglio che i miei figli crescano in un Paese così” (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – Aggressioni e insulti da parte dei no vax, ma per Matteo Bassetti “c’era da aspettarsi una cosa del genere in un Paese dove uno vale uno oppure vale più Facebook di un corso di studi di 30 anni. Sono stupito e sconvolto, non voglio che i miei figli crescano così. Farò di tutto per cambiare questo Paese o per mandarli all’estero. Ho lavorato negli Stati Uniti, se c’è uno che arriva le persone cercano di emularlo. In Italia invece diventi automaticamente un raccomandato, un massone o un mafioso. Questa è l’Italia dell’uno vale uno”, afferma l’infettivologo e primario dell’ospedale San Martino di Genova, che a ‘L’Italia s’è desta’, su Radio Cusano Campus, è tornato a parlare dell’aggressione subita sabato a Genova. “Avevo piacere di ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – Aggressioni e insulti da parte dei no vax, ma per Matteo“c’era da aspettarsi una cosa del genere in undove uno vale uno oppure vale più Facebook di un corso di studi di 30 anni. Sono stupito e sconvolto, nonche i. Farò di tutto per cambiare questoo per mandarli all’estero. Ho lavorato negli Stati Uniti, se c’è uno che arriva le persone cercano di emularlo. In Italia invece diventi automaticamente un raccomandato, un massone o un mafioso. Questa è l’Italia dell’uno vale uno”, afferma l’infettivologo e primario dell’ospedale San Martino di Genova, che a ‘L’Italia s’è desta’, su Radio Cusano Campus, è tornato a parlare dell’aggressione subita sabato a Genova. “Avevo piacere di ...

Advertising

Adnkronos : #Bassetti aggredito: “Italia Paese pieno di imbecilli”. - ilriformista : 'Nessuna solidarietà dalle istituzioni', lamenta il virologo. Per le minacce dai No Vax a Bassetti era stata assegn… - Adnkronos : Matteo #Bassetti aggredito: 'Non voglio che i miei figli crescano in un Paese così'. - Gaebaldi : RT @LiberoReporter: Bassetti aggredito: 'Non voglio che i miei figli crescano in un Paese così' Aggressioni e insulti da parte dei no vax,… - lifestyleblogit : Bassetti aggredito: 'Non voglio che i miei figli crescano in un Paese così' - -