Atp 500 Acapulco 2022: buona la prima per Fritz e Isner, steccano Dimitrov e Nakashima (Di martedì 22 febbraio 2022) La notte italiana tra lunedì 21 e martedì 22 febbraio, in riferimento al torneo messicano Atp 500 di Acapulco 2022, ha regalato emozioni e intrattenimento agli appassionati di tennis. Tempi di primi turni e subito solide conferme da alcuni dei migliori giocatori in tabellone; bene infatti gli statunitensi e big server Taylor Fritz e John Isner, superiori rispettivamente ad Adrian Mannarino per 6-3, 6-3 e a Fernando Verdasco per 7-5, 6-7(4), 7-6(3). Sfide dall’evoluzione diversa in termini puramente numerici, ma esito identico: vittoria e secondo turno. Gioie a stelle e strisce però quasi terminate, in Messico, in quanto il giovane Brandon Nakashima ha salutato il torneo anzitempo; sul cemento indoor dell’evento in questione, infatti, il veterano Peter Gojowczyk si è imposto con un solido 6-4, 6-4, ... Leggi su sportface (Di martedì 22 febbraio 2022) La notte italiana tra lunedì 21 e martedì 22 febbraio, in riferimento al torneo messicano Atp 500 di, ha regalato emozioni e intrattenimento agli appassionati di tennis. Tempi di primi turni e subito solide conferme da alcuni dei migliori giocatori in tabellone; bene infatti gli statunitensi e big server Taylore John, superiori rispettivamente ad Adrian Mannarino per 6-3, 6-3 e a Fernando Verdasco per 7-5, 6-7(4), 7-6(3). Sfide dall’evoluzione diversa in termini puramente numerici, ma esito identico: vittoria e secondo turno. Gioie a stelle e strisce però quasi terminate, in Messico, in quanto il giovane Brandonha salutato il torneo anzitempo; sul cemento indoor dell’evento in questione, infatti, il veterano Peter Gojowczyk si è imposto con un solido 6-4, 6-4, ...

