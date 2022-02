Arrivabene: 'Peccato Dybala non ci sia. Ottimismo? I rinnovi si fanno in due' (Di martedì 22 febbraio 2022) A pochi minuti dal fischio d'inizio di Villarreal - Juve, andata degli ottavi di Champions League, l'a.d. della Juve Maurizio Arrivabene fa il punto della situazione: "La Juve si trasforma ma ... Leggi su gazzetta (Di martedì 22 febbraio 2022) A pochi minuti dal fischio d'inizio di Villarreal - Juve, andata degli ottavi di Champions League, l'a.d. della Juve Mauriziofa il punto della situazione: "La Juve si trasforma ma ...

Advertising

sportli26181512 : Arrivabene: 'Peccato Dybala non ci sia. Ottimismo? I rinnovi si fanno in due': Arrivabene: 'Peccato Dybala non ci s… - Emanuel70123144 : RT @SCUtweet: #Arrivabene a SKY ?? La #Juve si trasforma guardando avanti e rispettando gli obiettivi. Per fare la prossima #Champions dobb… - OdeonZ__ : Arrivabene: 'Peccato Dybala non ci sia. Ottimismo? I rinnovi si fanno in due' - Bubu_Inter : RT @Gazzetta_it: Arrivabene: 'Peccato Dybala non ci sia. Ottimismo? I rinnovi si fanno in due' - leighismykiller : @marilarosa_ Anzi Arrivabene ha detto peccato dybala non sia con noi -