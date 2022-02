Alla Juve non basta Vlahovic. È 1-1 con il Villarreal (Di mercoledì 23 febbraio 2022) AGI - Prezioso pareggio dAlla Juventus nella gara d'andata degli ottavi di Champions League, giocata in casa del Villarreal. Allo stadio 'de la Ceramica' finisce 1-1: non basta il gol lampo di Vlahovic nel giorno del suo esordio nella massima competizione europea, i Sottomarini gialli hanno rimesso la sfida in equilibrio nella ripresa con Parejo. Si deciderà tutto nel match di ritorno all'Allianz Stadium di Torino, in programma il 16 marzo. Trentatrè secondi sul cronometro e i bianconeri sono già avanti con il sigillo di Vlahovic al debutto in Champions League: il serbo controlla di petto un lancio di Danilo e di destro incrocia all'angolino, freddando immediatamente Rulli. Gli spagnoli non ci stanno e al 14' vanno a un passo dal pareggio con Lo Celso, che riceve da Pedraza e pur non ... Leggi su agi (Di mercoledì 23 febbraio 2022) AGI - Prezioso pareggio dntus nella gara d'andata degli ottavi di Champions League, giocata in casa del. Allo stadio 'de la Ceramica' finisce 1-1: nonil gol lampo dinel giorno del suo esordio nella massima competizione europea, i Sottomarini gialli hanno rimesso la sfida in equilibrio nella ripresa con Parejo. Si deciderà tutto nel match di ritorno all'Allianz Stadium di Torino, in programma il 16 marzo. Trentatrè secondi sul cronometro e i bianconeri sono già avanti con il sigillo dial debutto in Champions League: il serbo controlla di petto un lancio di Danilo e di destro incrocia all'angolino, freddando immediatamente Rulli. Gli spagnoli non ci stanno e al 14' vanno a un passo dal pareggio con Lo Celso, che riceve da Pedraza e pur non ...

