A Ostia una partita di calcio per ricordare Paolo Lanza e Riccardo Pica

Ostia – Una partita di calcio a 5 per ricordare il giocatore Paolo Lanza, scomparso nel 1991, e Riccardo Pica, il 15enne morto un anno fa al Parco della Madonnetta dopo essere stato inseguito da un senzatetto (leggi qui e qui). E' l'iniziativa organizzata a Ostia dall'associazione Decimo Solidale, che da trent'anni tiene vivo il ricordo di Paolo con un memorial che porta il suo nome (leggi qui): "Come ex compagni di gioco non ci siamo potuti sottrarre a mantenere questo impegno – spiega il presidente Biagio Caputi -, e ne siamo orgogliosi". E che, da quest'anno, contribuirà a onorare anche la memoria del giovane Riccardo: "Il dolore per la famiglia, che ad un anno di distanza dal tragico evento non ha ...

