Ursula Von der Leyen | lo sgarbo come nel ' sofagate' | il ministro la ignora e non le stringe la mano Interviene Macron

(Di lunedì 21 febbraio 2022)Von dercompletamentetanel famoso ''. Questa volta è stato ilugandese Odongo Jeje che le è passato davanti per andare are soltanto ladegli ...

Advertising

TeresaBellanova : Lo sgarbo istituzionale compiuto dal ministro ugandese Abubakhar Jeje Odongo nei confronti della Presidente Ursula… - ilpost : La volta che Putin accolse Angela Merkel con un grosso Labrador nero pur sapendo che lei aveva paura dei cani, la v… - Sil__Cri : SOLIDARIETÀ alla Presidente dell’EU “Ursula von der Leyen “… Michel, è la seconda volta che fa una figura di cacca… - ipanozzo : Ho visto su qualche tweet che gira la storia che il ministro degli Esteri ugandese non avrebbe stretto la mano a Ur… - Dory79898012 : RT @DavideTasselli: Eurodeputati chiedono le dimissioni di Ursula von der Leyen e la cessazione del certificato digitale. @Giusepp99918361… -

Ultime Notizie dalla rete : Ursula Von

der Leyen completamente ignorata come nel famoso 'Sofagate'. Questa volta è stato il ministro ugandese Odongo Jeje che le è passato davanti per andare a stringere soltanto la mano degli ...... esponente quota Italia Viva , ha pubblicato il seguente tweet: 'Lo sgarbo istituzionale compiuto dal ministro ugandese Abubakhar Jeje Odongo nei confronti della Presidenteder Leyen dice ...Ursula Von der Leyen completamente ignorata come nel famoso 'Sofagate'. Questa volta è stato il ministro ugandese Odongo Jeje che le è passato davanti per andare ...Crisi Russia-Ucraina, la diplomazia cerca faticosamente di non perdere terreno mentre sul campo si susseguono le violazioni del "cessate il fuoco. I possibili scenari.