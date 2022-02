True Detective 4 non è ancora morto, HBO rassicura i fan (Di lunedì 21 febbraio 2022) Lo sviluppo di True Detective 4 non è ancora morto e sepolto. Sono ormai passati quasi tre anni dalla messa in onda della terza stagione e fin da allora i fan aspettavano notizie su un nuovo ciclo di episodi. Sebbene la serie HBO non sia stata ufficialmente rinnovata, lo scorso febbraio la rete ha confermato di essere al lavoro su una nuova stagione, mentre cercava anche di capire in che direzione spingerla, dopo l’addio del creatore Nic Pizzolatto. Da allora, non ci sono stati più aggiornamenti significativi su True Detective 4. Almeno fino a oggi. Il capo della HBO Casey Bloys ha recentemente spiegato a The Hollywood Reporter a che punto è la produzione di alcune sue serie di punta. Dopo aver parlato del possibile rinnovo di House of The Dragon ancora prima ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 21 febbraio 2022) Lo sviluppo di4 non èe sepolto. Sono ormai passati quasi tre anni dalla messa in onda della terza stagione e fin da allora i fan aspettavano notizie su un nuovo ciclo di episodi. Sebbene la serie HBO non sia stata ufficialmente rinnovata, lo scorso febbraio la rete ha confermato di essere al lavoro su una nuova stagione, mentre cercava anche di capire in che direzione spingerla, dopo l’addio del creatore Nic Pizzolatto. Da allora, non ci sono stati più aggiornamenti significativi su4. Almeno fino a oggi. Il capo della HBO Casey Bloys ha recentemente spiegato a The Hollywood Reporter a che punto è la produzione di alcune sue serie di punta. Dopo aver parlato del possibile rinnovo di House of The Dragonprima ...

