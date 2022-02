Thiago Motta dispiaciuto | “Di questa partita salvo una sola cosa”

(Di martedì 22 febbraio 2022) Al termine della posticipo di Serie A tra Bologna e Spezia, terminato per 2-1, è intervenuto ai microfoni di DAZN, il tecnico delle Aquile,. L’ex allenatore del Genoa ha espresso, con totale onestà, alcuni punti di vista relativi all’incontro del Dall’Ara: SULLA– “Abbiamo creato alcune situazioni e ci siamo avvicinati alla loro area. Dopo il gol ci siamo abbassati e non siamo riusciti a giocare come volevamo. E, con una squadra come il Bologna, che ha attaccanti che fanno la differenza, diventa difficile. Ci sono cose da dover migliorare a partire dalla prossima“. SUGLI ASPETTI POSITIVI – “Penso che i primi 15 minuti diano fiducia, per il gioco propositivo. Dobbiamo mantenere lo spirito del gruppo, stanno lavorando bene tutti, sia chi gioca che chi subentra“. SU MANAJ – “Abbraccio con Manaj? Ha fatto gol, ...

presenta Ferrer terzino a destra, in un 4 - 2 - 3 - 1 molto flessibile e senza riferimenti fissi. In avvio meglio lo Spezia Ci vorrebbe una seduta di analisi di Sigmund Freud per capire ...Parola a Thiago Motta. Lunedì sera amaro per lo Spezia, che cade in rimonta in casa del Bologna di Sinisa Mihajlovic. Alla rete siglata da Manaj dopo appena undici minuti, ha risposto Arnautovic, che ...Nel finale, la banda di Thiago Motta non riesce a impensierire i propri avversari e il risultato non cambierà più. Il Bologna torna così al successo dopo un lungo digiuno e sale al 12° posto a quota ...