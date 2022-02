Subito, è boom per l'usato con +12% di traffico nel 2021 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma, 21 feb. - (Adnkronos) - La compravendita online di beni usati nel 2021 si conferma come scelta di consumo che va oltre un trend passeggero. È questa una delle evidenze più importanti che emerge dall'analisi dei dati 2021 di Subito, piattaforma per vendere e comprare in modo sostenibile con oltre 13 milioni di utenti unici mensili. Una crescita importante, che rappresenta quella della second hand in generale. Dopo un 2020 straordinario, con una crescita a doppia cifra, il 2021 infatti conferma il trend positivo e fa pensare a una trasformazione a vero e proprio stile di consumo e canale di acquisto consolidato. Non solo cresce a doppia cifra il traffico in piattaforma (+12%), che supera 1,6 miliardi di visite, ma cresce anche il numero di annunci pubblicati sia a totale anno (49 ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma, 21 feb. - (Adnkronos) - La compravendita online di beni usati nelsi conferma come scelta di consumo che va oltre un trend passeggero. È questa una delle evidenze più importanti che emerge dall'analisi dei datidi, piattaforma per vendere e comprare in modo sostenibile con oltre 13 milioni di utenti unici mensili. Una crescita importante, che rappresenta quella della second hand in generale. Dopo un 2020 straordinario, con una crescita a doppia cifra, ilinfatti conferma il trend positivo e fa pensare a una trasformazione a vero e proprio stile di consumo e canale di acquisto consolidato. Non solo cresce a doppia cifra ilin piattaforma (), che supera 1,6 miliardi di visite, ma cresce anche il numero di annunci pubblicati sia a totale anno (49 ...

Advertising

TV7Benevento : Subito, è boom per l'usato con +12% di traffico nel 2021 - - sulsitodisimone : Subito, è boom per l'usato con +12% di traffico nel 2021 - CarmeG80 : @mentecritica Io penso ai miei genitori che per decenni mi hanno ripetuto “tu non sai cosa sia la fame”. Si è vero.… - colcazzoneeee : RT @lasonrsadejoel: “Le ho dedicato delle canzoni bellissime” ed è subito BOOM BOOM BOOM BOOM I WANT YOU IN MY ROOM #jerù - Lori32334735 : RT @lasonrsadejoel: “Le ho dedicato delle canzoni bellissime” ed è subito BOOM BOOM BOOM BOOM I WANT YOU IN MY ROOM #jerù -