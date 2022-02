Stranger Things 4: dal 27 maggio su Netflix (Di lunedì 21 febbraio 2022) Netflix ha annunciato la data ufficiale di uscita di Stranger Things 4. Saranno due parti: la prima verrà pubblicata a maggio, la seconda a luglio. Netflix ha finalmente rivelato la data di uscita per Stranger Things 4. La nuova stagione sarà divisa in due parti. La prima parte uscirà il 27 maggio, la seconda l’1 luglio. La quarta stagione sarà la penultima, la serie infatti si concluderà con la quinta stagione. La conferma è arrivata direttamente dai Duffer Brothers, le menti dietro a Stranger Things, che hanno voluto ringraziare i fan con una lettera aperta. Care amiche e amici nerd, siete sintonizzati?Non ci sentiamo da un pezzo.Con nove copioni, più di ottocento pagine, quasi due anni di riprese, migliaia ... Leggi su atomheartmagazine (Di lunedì 21 febbraio 2022)ha annunciato la data ufficiale di uscita di4. Saranno due parti: la prima verrà pubblicata a, la seconda a luglio.ha finalmente rivelato la data di uscita per4. La nuova stagione sarà divisa in due parti. La prima parte uscirà il 27, la seconda l’1 luglio. La quarta stagione sarà la penultima, la serie infatti si concluderà con la quinta stagione. La conferma è arrivata direttamente dai Duffer Brothers, le menti dietro a, che hanno voluto ringraziare i fan con una lettera aperta. Care amiche e amici nerd, siete sintonizzati?Non ci sentiamo da un pezzo.Con nove copioni, più di ottocento pagine, quasi due anni di riprese, migliaia ...

