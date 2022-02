Spalletti: “Mai entrati in gara, meritavamo di meno. La verità su Osimhen!” (Di lunedì 21 febbraio 2022) È finito in parità il penultimo match della ventiseiesima giornata di Serie A, quello tra il Cagliari e il Napoli, che resta a due lunghezze dalla capolista Milan. Gli azzurri infatti, nonostante avessero un’occasione ghiotta in chiave classifica, non sono andati oltre l’1-1, agguantato peraltro nel finale grazie al colpo di testa di Victor Osimhen. LE PAROLE Dopo il triplice fischio dell’arbitro, il tecnico Luciano Spalletti, visibilmente delsuo, è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la gara e la prestazione dei suoi: “Non abbiamo mai preso in mano la partita, il Cagliari meritava di più e noi meritavamo di meno. C’è da essere contenti del risultato perché poi alla fine dopo le partite di Europa League succede un po’ a tutti. Abbiamo fatto troppo poco sotto l’aspetto qualitativo. La discussione ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 21 febbraio 2022) È finito in parità il penultimo match della ventiseiesima giornata di Serie A, quello tra il Cagliari e il Napoli, che resta a due lunghezze dalla capolista Milan. Gli azzurri infatti, nonostante avessero un’occasione ghiotta in chiave classifica, non sono andati oltre l’1-1, agguantato peraltro nel finale grazie al colpo di testa di Victor Osimhen. LE PAROLE Dopo il triplice fischio dell’arbitro, il tecnico Luciano, visibilmente delsuo, è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare lae la prestazione dei suoi: “Non abbiamo mai preso in mano la partita, il Cagliari meritava di più e noidi. C’è da essere contenti del risultato perché poi alla fine dopo le partite di Europa League succede un po’ a tutti. Abbiamo fatto troppo poco sotto l’aspetto qualitativo. La discussione ...

