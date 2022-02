Sgominate piazze di spaccio tra Bari e Bitonto | le immagini del blitz

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sgominate piazze

Inews24

Detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti,duedi spaccio a Torre Annunziata . Il Gip del Tribunale torrese ha emesso, su richiesta della locale Procura, una ordinanza di custodia cautelare in carcere per 3 persone. Gli ...tre organizzazioni che gestivano lo spaccio in altrettanti quartieri di Palermo. I ... I tre gruppi gestivano ledi spaccio di Partanna Mondello, Borgo Nuovo e San Giovanni Apostolo. ...43 persone sono state arrestate nell'ambito delle indagini della Dda di Bari, che indagava da anni sul sodalizio criminale tra Bari e Bitonto ...