Scudetti Contesi – Che fine ha fatto la Commissione?

(Di lunedì 21 febbraio 2022) “Chehaladella Federcalcio per gli “”? Così Il Guerin Sportivo in edicola in questi giorni è tornato ad occuparsi della vicenda relativa a quegliche alcuni club rivendicano. La firma dell’articolo è quella prestigiosa di Carlo Felice Chiesa, già collaboratore e caporedattore del “Guerino”, autore, tra i tanti, di libri quali: “Bologna storia di un’ingiustizia. 1926-27: lo scudetto negato (2017), “Bologna 1925. Fu vera gloria” (2019) e “Bologna centodieci” (2019), e che lo scorso ottobre proprio dalle nostre pagine era tornato sull’argomento rispondendo a chi perora le cause del Genoa. “Esattamente tre anni fa, il 30 gennaio del 2019, nell’ambito del Consiglio Federale”, prosegue il Chiesa nell’articolo sul Guerin Sportivo, “il ...

Advertising

hlodwig : RT @Solo_La_Lazio: ?? Anche il #GuerinSportivo parla degli scudetti contesi ?? 'Quello del 1915 fu un abuso' ?? Leggi qui ?? - csch78 : RT @Solo_La_Lazio: ?? Anche il #GuerinSportivo parla degli scudetti contesi ?? 'Quello del 1915 fu un abuso' ?? Leggi qui ?? - SSLazioOrg : RT @Solo_La_Lazio: ?? Anche il #GuerinSportivo parla degli scudetti contesi ?? 'Quello del 1915 fu un abuso' ?? Leggi qui ?? - Solo_La_Lazio : ?? Anche il #GuerinSportivo parla degli scudetti contesi ?? 'Quello del 1915 fu un abuso' ?? Leggi qui ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Scudetti Contesi

Solo la Lazio

... si è dichiarato favorevole agli ex aequo per glistorici. "Certo che lo sono. Non ... Pe Rizzoglio sarebbe una soluzione di buon senso: "Gli ex aequo per i campionatirimane l'unica ......del campionato partendo dalla vincitrice del titolo in corso e riavvolgendo il nastro fino ai tre finalida tempo. Il caso è noto, la tempistica, adesso, anche. In gioco ci sono gli...Da oggi al 22 maggio, invece, si aprirà una volata scudetto a tre senza esclusione di colpi ... e Sarri (Immobile) che sono fuori dalla contesa.La Juventus sta cercando di rifondarsi per dare luogo a un altro memorabile periodo ricco di successi come i nove Scudetti consecutivi che si sono ... riuscendo ad acquistare due dei giocatori più ...