Salernitana, Iervolino: "Progetto a lungo termine che comprende lo stadio" (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – "Il nostro è un Progetto a lungo termine anche riguardo alle tecnologie e al digitale, c'è poi un Progetto sullo stadio. sono convinto che a Salerno si può fare tanto". Così il presidente della Salernitana Danilo Iervolino a radio Anch'io sport dopo la bella prestazione con il Milan: "Sullo stadio da qui a trenta giorno capiremo quale è la soluzione migliore. La salvezza, difficile ma nelle ultime tre partite abbiamo rischiato di vincere, sono fiducioso". Poi Iervolino parla della situazione del calcio italiano: "Sono l'ultimo arrivato ma non vorrei essere presuntuoso, ci sono tante cose come quelle sui procuratori a cui bisogna dare un freno. C'è poco appeal , bisogna riportare le famiglie ...

