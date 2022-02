Ricordi di prigionia di Vinicio Palmerini | internato nello Stalag IV B di Zeithain | nella Germania nazista

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 21 febbraio 2022)IV B di, in SassoniaL’AQUILA – Internati Militari Italiani (IMI) furono classificati dalladi Hitler i soldati italiani fatti prigionieri, catturati e rastrellati (sul territorio italiano, in Slovenia, Croazia, Albania, Grecia, Isole Egee e Ionie, Provenza e Corsica) dopo l’8 settembre 1943 e deportati nei campi didel Terzo Reich. E’ la storia di oltre 600mila militari italiani neglidella: i nostri soldati, sottufficiali e ufficiali che operarono “resistenza” opponendo il rifiuto alla collaborazione con i nazisti, al costo di indicibili privazioni e sofferenze. In diverse migliaia di casi – oltre 25 mila – andarono incontro alla morte per fame, stenti e malattie. Oltre cento questi campi di ...