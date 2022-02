Reddito di cittadinanza? No, è diventato un vitalizio: cosa svelano i dati, la vergogna firmata M5s (Di lunedì 21 febbraio 2022) Ora abbiamo anche l'ufficializzazione dell'Inps: il Reddito di cittadinanza è un grande, enorme fallimento. Innanzitutto per lo Stato visto quanto costa: nei primi 3 anni dall'avvio del sussidio l'importo sborsato dalle casse statali è stato di ben 20 miliardi di euro. E se ha funzionato come misura contro la povertà, certo non si può dire sia stata una sorta di passaggio verso l'inserimento nel mondo del lavoro. Infatti da un paper pubblicato dall'Istituto Nazionale di Previdenza emerge che circa il 70% di coloro che hanno iniziato a percepire il beneficio tra l'aprile e il giugno del 2019 lo aveva ancora anche nell'ultimo semestre del 2021. Ovviamente, come sappiamo il dato risente dell'effetto dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia e al conseguente aumento delle difficoltà nella ricerca del lavoro ma, nonostante ciò, i dati ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) Ora abbiamo anche l'ufficializzazione dell'Inps: ildiè un grande, enorme fallimento. Innanzitutto per lo Stato visto quanto costa: nei primi 3 anni dall'avvio del sussidio l'importo sborsato dalle casse statali è stato di ben 20 miliardi di euro. E se ha funzionato come misura contro la povertà, certo non si può dire sia stata una sorta di passaggio verso l'inserimento nel mondo del lavoro. Infatti da un paper pubblicato dall'Istituto Nazionale di Previdenza emerge che circa il 70% di coloro che hanno iniziato a percepire il beneficio tra l'aprile e il giugno del 2019 lo aveva ancora anche nell'ultimo semestre del 2021. Ovviamente, come sappiamo il dato risente dell'effetto dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia e al conseguente aumento delle difficoltà nella ricerca del lavoro ma, nonostante ciò, i...

