Quando riaprono le discoteche? Ultime novità febbraio e Carnevale e divieto feste in piazza (Di lunedì 21 febbraio 2022) La morsa del Covid si attenua in Italia, ma restano le restrizioni. In molti, a questo proposito, si chiedono Quando riaprono le discoteche e Quando verrà meno il divieto di feste in piazza e all’aperto, in particolare con l’avvicinarsi delle festività di Carnevale e di San Valentino, le due festività di febbraio che spesso portano buoni incassi ai gestori dei locali e agli organizzatori di eventi. Per quanto riguarda queste riaperture, il Governo continua a essere cauto e dovrà decidere nel nuovo consiglio dei ministri del 31 gennaio se rinnovare o meno queste misure, visto che la data di scadenza è proprio quella dell’ultimo giorno del primo mese dell’anno. Stando alle decisioni, le discoteche resteranno chiuse ... Leggi su sportface (Di lunedì 21 febbraio 2022) La morsa del Covid si attenua in Italia, ma restano le restrizioni. In molti, a questo proposito, si chiedonoleverrà meno ildiine all’aperto, in particolare con l’avvicinarsi delle festività die di San Valentino, le due festività diche spesso portano buoni incassi ai gestori dei locali e agli organizzatori di eventi. Per quanto riguarda queste riaperture, il Governo continua a essere cauto e dovrà decidere nel nuovo consiglio dei ministri del 31 gennaio se rinnovare o meno queste misure, visto che la data di scadenza è proprio quella dell’ultimo giorno del primo mese dell’anno. Stando alle decisioni, leresteranno chiuse ...

Advertising

sabri1271 : RT @ItaTvfan: @pdnetwork @agora_dem @ZanAlessandro @DomaniGiornale Mentre la battaglia perla revoca del #greenpass dato che in Eu oggi ha r… - ItaTvfan : @pdnetwork @agora_dem @ZanAlessandro @DomaniGiornale Mentre la battaglia perla revoca del #greenpass dato che in Eu… - figliocomunista : Dopo un anno di chiusura alle 21 come minimo quando la riaprono ce dovemo trova l'hyperloop - Zigo15069431 : @VisconteLauzun @luciapulichino @LiciaRonzulli Cioè, in Europa stanno togliendo tutto e secondo un capriccio suo o… - ecehankoc : RT @wiseman31663184: Altri Paesi riaprono tutto senza restrizioni, #Ricciardi ha paura del consumo di cibo nei cinema 'Evitiamo le situazi… -