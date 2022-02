Putin riconosce l' indipendenza delle regioni separatiste L' Ucraina è parte integrante della Federazione Russia

(Di lunedì 21 febbraio 2022) "Minacce permanenti sono arrivate dalle autorita' ucraine per quanto riguarda l'energia. Continuavano a ricattarci sulle forniture energetiche e sono questi gli strumenti che hanno utilizzato nelle trattive con l'occidente". Lo ha detto il presidente russo Vladimir, in un discorso alla nazione in diretta tv. Segui su affaritaliani.it

Advertising

TgLa7 : ????Ucraina: #Putin riconosce il #Donbass ???? - Agenzia_Ansa : FLASH I Ucraina, Putin riconosce il Donbass #ANSA - MediasetTgcom24 : Putin riconosce il Donbass #europa #biden #francese #russo #joebiden #emmanuelmacron #vladimirputin… - SSaponelli : RT @dottorbarbieri: ???????? FLASH: Putin riconosce l’indipendenza delle repubbliche separatiste dell’Ucraina orientale. - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Putin parla alla nazione e riconosce l'indipendenza del Donbass: 'Con l'Ucraina e' parte integrante della nostra storia' h… -

Ultime Notizie dalla rete : Putin riconosce

Crisi Ucraina, cosa decidesul futuro del Donbass A quanto riferito dal suo portavoce, il cancelliere tedesco ritiene che la Russia abbia 'una particolare responsabilità' per quel che riguarda ...ha tenuto una vera e propria lezione di storia parlando ai russi. 'Lenin e i suoi associati hanno creato l'Ucraina moderna, strappando territori alla Russia', ha dichiarato il presidente russo, ...Noi facciamo un appello a Putin affinche' rispetti il diritto internazionale, gli accordi di Minsk e ci aspettiamo che non riconosca l'indipendenza delle Repubbliche". VIDEO EBS ...Il riconoscimento da parte del presidente Putin dell'indipendenza dei separatisti ucraini è stata indicata come condizione per sanzioni UE contro la Russia ...