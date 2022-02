Putin gela gli Usa e prende tempo: “Vertice con Biden prematuro” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma, 21 feb – La Russia frena sul summit tra il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e quello russo Vladimir Putin. Il Cremlino ha infatti definito “prematura” l’organizzazione del Vertice. Così Putin rimanda il Vertice con Biden Una doccia fredda anche per Emmanuel Macron, che aveva lanciato l’idea. L’Eliseo aveva addirittura fatto sapere che sia il leader russo che quello americano avevano dato la disponibilità a incontrarsi per discutere di “sicurezza e stabilità strategica in Europa”, aprendo così ampi spiragli per una soluzione diplomatica alla crisi ucraina. Un annuncio seguito peraltro dalla conferma della portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki: il presidente Biden “ha accettato in via di principio un incontro con il presidente russo Vladimir ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma, 21 feb – La Russia frena sul summit tra il presidente degli Stati Uniti, Joe, e quello russo Vladimir. Il Cremlino ha infatti definito “prematura” l’organizzazione del. Cosìrimanda ilconUna doccia fredda anche per Emmanuel Macron, che aveva lanciato l’idea. L’Eliseo aveva addirittura fatto sapere che sia il leader russo che quello americano avevano dato la disponibilità a incontrarsi per discutere di “sicurezza e stabilità strategica in Europa”, aprendo così ampi spiragli per una soluzione diplomatica alla crisi ucraina. Un annuncio seguito peraltro dalla conferma della portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki: il presidente“ha accettato in via di principio un incontro con il presidente russo Vladimir ...

Advertising

IlPrimatoN : Il leader russo non chiude le porte al dialogo, ma rimanda il summit annunciato da Macron #Ucrainarussia - dariodangelo91 : #Ucrainarussia. #Putin per la 2^ volta in 10 giorni dà 'buca' a #Macron. Incassato l'ok della Casa Bianca ad un inc… - RistagnoAnna : RT @dariodangelo91: Difficile fidarsi di Vladimir #Putin. #Macron gli strappa una promessa sul ritiro delle truppe dalla #Bielorussia (segn… - bellaotero82 : RT @dariodangelo91: Difficile fidarsi di Vladimir #Putin. #Macron gli strappa una promessa sul ritiro delle truppe dalla #Bielorussia (segn… - dariodangelo91 : Difficile fidarsi di Vladimir #Putin. #Macron gli strappa una promessa sul ritiro delle truppe dalla #Bielorussia (… -