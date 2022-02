Pensioni 2023: requisiti di accesso bloccati a 67 anni per uomini e donne (Di lunedì 21 febbraio 2022) Dal 1° gennaio 2023 i requisiti per l’accesso alle Pensioni, adeguati all’incremento della speranza di vita non cambiano, restano bloccati: si continuerà ad andare in pensione maturati i 67 anni di età (per pensione di vecchiaia) e i 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne (per pensione anticipata). La comunicazione è stata data dall’Inps con la circolare 28 del 18 febbraio 2022 (Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2023). In particolare, il decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 21 febbraio 2022) Dal 1° gennaioper l’alle, adeguati all’incremento della speranza di vita non cambiano, restano: si continuerà ad andare in pensione maturati i 67di età (per pensione di vecchiaia) e i 42e 10 mesi di contributi per glie 41e 10 mesi di contributi per le(per pensione anticipata). La comunicazione è stata data dall’Inps con la circolare 28 del 18 febbraio 2022 (Adeguamento deidial pensionamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio). In particolare, il decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero ...

