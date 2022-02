Pensione: scadenza Precoci 2022 e requisiti Quota 41 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Mentre governo e parti sociali proseguono il confronto sulla riforma del sistema pensionistico, con l’ultima proposta da parte dell’esecutivo di una uscita anticipata con penalizzazione, il 1° marzo si chiude la finestra per presentare la domanda di Pensione anticipata con Quota 41 per i lavoratori Precoci. Nel 2022 non sono infatti previste novità rispetto alla possibilità di andare in Pensione anticipata rispetto alla maturazione dei requisiti previsti dal sistema previdenziale della Legge Fornero. La Pensione Precoci È una prestazione economica erogata, a domanda, ai lavoratori che possono far valere 12 mesi di contribuzione effettiva antecedente al 19° anno di età (c.d. lavoratori Precoci), si trovano in determinate condizioni ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 21 febbraio 2022) Mentre governo e parti sociali proseguono il confronto sulla riforma del sistema pensionistico, con l’ultima proposta da parte dell’esecutivo di una uscita anticipata con penalizzazione, il 1° marzo si chiude la finestra per presentare la domanda dianticipata con41 per i lavoratori. Nelnon sono infatti previste novità rispetto alla possibilità di andare inanticipata rispetto alla maturazione deiprevisti dal sistema previdenziale della Legge Fornero. LaÈ una prestazione economica erogata, a domanda, ai lavoratori che possono far valere 12 mesi di contribuzione effettiva antecedente al 19° anno di età (c.d. lavoratori), si trovano in determinate condizioni ...

